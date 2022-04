El apoyo de Lali a una nena que sufre bullying

Movilizada ante esto, Lali Espósito se puso en contacto con la mamá de la nena y le mandó un hermoso video de aliento.

“Agustina, yo soy Lali, no sé si me conoces, pero yo sí a vos. Me encantaría ser tu amiga”, comenzó diciendo Lali desde España. “Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total”, continuó la artista.

“Te quiero invitar, si podés porque sos de Mendoza, a unos de los shows que voy a hacer en Buenos Aires. Quiero que vengas a pasarla bomba como te mereces”, sumó la rubia dejando la invitación a la niña con el fin de levantarle el ánimo y darle energía.