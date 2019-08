El anuncio más importante de Brian Lanzelotta a través de las redes

Brian Lanzelotta anunció en la tarde del lunes que será papá junto a su novia Mariana César, ex participante de "Combate".





"Hoy es un día muy especial. La familia se agranda y me encuentro feliz de contarles que con Marianita vamos a ser papás", manifestó el cantante en Instagram.





En el posteo se puede ver a la joven pareja en una pileta y a él besándole la pancita a Mariana. "Dios nos manda a este angelito para cambiarnos la vida, fruto del amor que compartimos y no puedo tener tanta paz de saber que mi hijo va a tener a la mejor mamá del mundo. Por ahora se llama "cosito" porque no sabemos si es varón o nena, pero mientras sea sano lo demás no importa. Gracias amor por darme la oportunidad de ser papá. Espero ser todo lo que esperas, te amo", indicó Brian.





Recordemos que luego de salir de la casa de "Gran Hermano", Brian buscó exhaustivamente a un niño que creía que era su hijo, se hizo un ADN y, finalmente, pudo comprobar que era suyo. El nene, que tiene ocho años y se llama Ian, es reconocido por Brian desde que tuvo el encuentro.





Marianita, por su parte, se lleva muy bien con el chico, ya que Brian publicó en diferentes ocasiones fotos de los tres juntos.