Edith Hermida relató la experiencia paranormal que vivió tras la muerte de su padre

Edith Hermida se emocionó al relatar la experiencia paranormal que vivió tras la muerte de su padre.

"Me emociona mucho hablar de mi papá, fue una aneurisma, fue muy rápido", dijo la panelista en el programa de Mirtha Legrand.

Y recordó lo qué vivió: "Me estaba bañando en mi casa donde vivía antes y no sé qué me llevó a abrir la cortina y había como una mano grande y vi desde el vapor del agua una mano como que me decía chau. Sentí eso".





"Habían pasado dos días de su muerte. Vi una mano grande en el vidrio del baño, sentí como que pasó a despedirse", finalizó Hermida emocionada.