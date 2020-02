El duro cruce de Cinthia Fernández y Ángel de Brito por la salida de la bailarina del programa

Tras la salida de Cinthia Fernández de “Los ángeles de la mañana”, El Trece, la bailarina se cruzó con el conductor Ángel de Brito. A Cinthia no le gustó dejar su puesto, pero ella tenía solo contrato por un mes, era un reemplazo.

El lunes 3 de febrero, el primer día hábil del mes, Cinthia ya no formó parte del staff del programa. Hablando sobre ella al aire, Yanina Latorre le consultó al conductor si la había bajado del chat grupal en el que estaban los integrantes del programa. De Brito la borró y comenzaron a charlar de que mucha gente fue borrada antes de salir del ciclo, sin dar nombres.

Un portal hizo una nota sobre ese episodio y al verlo en Twitter Cinthia no dudó en responder contra su ex compañera: “No entiendo cual es el sentido de festejar q alguien se queda sin laburo ..... no hay que escupir para arriba”.

Esto no fue tomado a bien por el conductor del ciclo, que decidió bajarle los decibeles al escándalo y aclarar los tantos. “No me uses para tus novelas @cinthifernandez Te elimine del chat oficial pero bien sabes que estás en otro. Y siempre supiste que era un reemplazo temporal” escribió el periodista en respuesta a la morocha y mostró que ella sigue en otro grupo.

Después de todo esto, Cinthia publicó dos mensajes en su cuenta de Instagram: “Falsedad”, con emoticones enfermos y “En las buenas estamos todos, en las malas a las acciones me remito”.