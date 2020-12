Duro audio de Morla a Gianinna Maradona

"Mirá Gianinna, para saber quiénes son los herederos de tu papá vas a tener que ir a Tribunales y va a ser un juez el que me va a llamar", le advierte Morla a la hija de Maradona, y agrega: "Cuando me cite la justicia, con gusto voy a ir a explicar lo que tenga que explicar del patrimonio".

Sobre el final del audio le reclama que no lo dejaron entrar al velorio de Maradona en Casa Rosada: "Y una cosa más. Nunca me voy a olvidar por qué no me dejaron ir al velorio de mi mejor amigo, tu papá".

Morla trataba a Diego de "comandante", y Maradona lo llamaba "mi soldado incondicional". Su accionar le generó tanto detractores como apoyos.