¡Durísimo! Jorge Rial comparó a Nicolás Cabré con el coronavirus

Tras la separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré, y a partir de varios de los conocidos romances del actor, Jorge Rial se animó a compararlo con el coronavirus y lo llamó Cabré-19.

"El virus del espectáculo, se lleva a la gente puesta, no es una pandemia, es una epidemia argentina. Este virus no es ahora, no es una cepa nueva. Por ahora no hay vacuna, es un virus raro, te deja los anticuerpos porque todas las víctimas quedan medias...", lanzó el conductor de “Intrusos”, América. "No es inclusivo. Este virus ataca a las mujeres, es sexista. Así como estamos con el coronavirus y el dengue, está este virus que ataca a la mujer. Yo no conozco ningún hombre atacado", continuó.

"El primer síntoma es el deslumbramiento, sucede en el lugar de trabajo. Ahí se incuba. Te das cuenta que hay una mirada distinta del virus hasta que entrás. Hay una admiración al virus, porque al contrario de lo mortal del coronavirus, este no es mortal pero deja secuelas", siguió.

Entonces, enumeró los síntionmas: "cambio de humor", "cambios en el pelo y piel", y especificó que "muchas se recuperan con ayuda terapéutica". "No es de multiplicar contagio. Ataca jóvenes no a grupos de riesgo, entre 20 y 40 años", especificó. "Tampoco ataca a los muy menores... Te deja dando vueltas como un trompo. Hubo víctimas que quedaron mal de verdad. No hay vacuna. La vacuna sería, si lo tenés en frente, correte. No es invisible", explicó.

"El virus se cobró una nueva víctima. Sucede algo raro, este virus tiene la capacidad de atraer a la víctima. En este caso la sacó dos veces de su casa. Es el virus más peligroso que el coronavirus y se llama Nicolás Cabré, Cabré-19. Se cobró una nueva víctima y es Laurita Fernández", dijo el padre de Rocío y Morena.

Rodrigo Lussich agregó: "Sólo una logró enfrentarlo y vencerlo: la China Suárez. Ella lo dejó".

Rial fue por más y le pidió a la actriz:"Si nos estás mirando, como especialista en este virus te pido... andá a donar sangre porque tenés anticuerpos, y de eso se puede hacer la cura para el Cabré-19".

"El Cabré-19 es un virus que revuelve mierda", dijo sin filtro contra el actor y sumó:"El virus C-19, el Cabré-19 que se acaba de cobrar una nueva víctima, cuyo nombre es Laura Fernández... Tenemos la prueba de una acción de ese virus que las víctimas se dan cuenta. Una de las víctimas se refiere a él de la siguiente manera: 'revuelve la mierda'".

Con referencias a donde empezó el coronavirus, Rial comparó a Pol-ka con Wuhan, y mencionó a todas las víctimas del actor: Rocío Guiaro Díaz, Agustina Cherri, Agustina Córdova, Romina Gaetani, Florencia Torrente, Celeste Cid y Eugenia Tobal, entre otras, a quien describen como la receptora "del mayor daño".

Tobal mantuvo una relación con Cabré que llegó hasta el altar: se casaron y luego ella quedó embarazada, pero lo perdió y la relación comenzó con una fuerte crisis que terminó en un escándalo de separación y engaños.