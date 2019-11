¡Durísima! Moria atendió con su lengua karateca a Nicole Neumann y Agustina Kämpfer

Moria Casán es una de las figuras del mundo del espectáculo que no se calla nada. Con su lengua karateca, la conductora de "Incorrectas" volvió a dar la nota al demostrar que no le teme a nada ni a nadie.





La One fue por m√°s y apunt√≥ de manera filosa con dos panelistas del programa "Nosotros a la ma√Īana": Nicole Neumann y Agustina K√§mpfer, quienes hab√≠an criticado a Moria por no haberle dado una nota al cronista del ciclo del Trece.





La modelo hab√≠a tildado de irrespetuosa a Moria por haber sacado "como un perro" al notero, mientras que la periodista hab√≠a asegurado que la producci√≥n del ciclo de Am√©rica siempre estaba "muy pendiente" del programa del Pollo √Ālvarez.





Y la diva no se qued√≥ callada... "Parece que la se√Īora K√§mpfer, ex Incorrecta, y Nicoleta Neumann hablaron de m√≠ y parece que est√°n ofendidas. Ay, no s√© si voy a poder dormir", comenz√≥ Moria.





"No s√© si voy a poder dormir. K√§mpfer, yo no pienso que digo algo importante, la prensa me viene a buscar. Al pibe ya le hab√≠a dado cuatro notas y nunca las pasaron, ¬Ņentonces para qu√© voy a perder el tiempo?", explic√≥ Moria. "Nicole no tiene mucha autoridad para hablar de maltrato. Porque ella trata bien a los perros, ¬Ņpero a las personas? Ok", agreg√≥ picante.





"Y K√§mpfer, ubicate. ¬ŅD√≥nde est√° tu cortes√≠a? Casi le arranc√°s la mano al cronista de LAM. Yanina Latorre vive dici√©ndole chorra y ella no responde. ¬ŅVste mamita c√≥mo cerraste la puerta del auto y casi le arranc√°s el brazo cuando te preguntaron por Amado Boudou?", destac√≥ Cas√°n, luego de mostrar una nota antigua de la periodista, neg√°ndose a contestar tras la condena al exvicepresidente.





"Y Nicoleta, cuando se enoja con la prensa todo lo que dice. Mir√° lo que le puso a Jorge Rial, un periodista de primera. Qu√© maleducada, qu√© gente caradura. Ningunea a un n√ļmero 1 como Rial y defiende a un pibito que est√° empezando. ¬ŅVieron chicas c√≥mo ustedes hacen lo mismo?", finaliz√≥ Moria, luego de recordar un mensaje de Neumann de agosto pasado.