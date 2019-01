Durísima historia: Facundo Mazzei reveló que fue violado cuando tenía 13 años

Al igual que varios famosos y no tanto, Facundo Mazzei fue otra de las personas que se animó a relatar su durísima historia de vida, al revelar, en Intrusos, que fue víctima de violación de cuando aún era un niño.

Facundo, quien semanas atrás se descompensó en el Bailando durante su coreografía con Mery del Cerro luego de que la modelo expusiera su propia experiencia con el abuso sexual, contó por qué se vio tan afectado esa noche.

"De chico tuve una situación de violación que me la guardé muchos años, por todo esto mismo, por miedos. Siempre viví con mi mamá y sentía que le iba a hacer mal, entonces nunca conté nada. Además, como yo tenía 13 años, no entendía qué era lo que había pasado. La verdad es que no me daba cuenta de lo que estaba viviendo, y él me decía que no debía contar nada porque en ese momento mi papá era policía federal, entonces podía decir nada porque si no mi papá nos iba a matar. Entonces yo estaba con mucho miedo, me explotaba la cabeza. No sabía cómo reaccionar. Lo mantuve en secreto hasta hace un par de años, cuando se lo pude contar a un par de mis amigos", arrancó a contar desde un móvil en Carlos Paz.

Y agregó: "Fue muy horrible la forma, y fue reiteradas veces. Eso me costó un montón en mi vida íntima también. Fue muy difícil para mí".

Luego, habló de su descompensación en el Bailando: "El día que me desvanecí, Flavio me dijo que sabía que había algo más, porque nunca me había pasado nada sobre el escenario. Que había visto mi cara cuando hablaba Mery, que si necesitaba hablar y lo creía conveniente, él estaba para escucharme. Fue muy intuitivo.".

"Yo por suerte con mi madre tuve muchísimo amor y con mi familia también. No pude contar eso, pero igual me sentí contenido. Hoy tengo fortaleza para poder decirlo, acompañar, dar ejemplos y también ser un incentivo a todos los que están escuchando. Que hablen cuando necesiten y realmente crean conveniente", añadió.

Más tarde, Jorge Rial le preguntó por la identidad del abusador: "Era un alumno del ballet mayor de mis papás", dijo Facu, descartando que el sujeto perteneciera al entorno familiar.

"Hace unos años me enteré de que él estaba en silla de ruedas y está mal, pero dije "es merecido", porque él me arruinó toda una etapa de mi vida...".

