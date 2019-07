¡Durísima! Esto le dijo Mariana Diarco a Yanina Screpante, la ex de Pocho Lavezzi

“Me acabo de levantar y vi en Twitter que ayer bailó esta chica… Screpante. Ay, Dios mío. ¡Qué embole! Aburridísimo lo tuyo. Escuchame una cosa, de mujer a mujer, yo te voy a dar la previa. Te pusiste a hablar del pibe, de las fotos sexys… Yo siempre pensé que te merecías algo mejor y te lo dije hace cinco años atrás, cuando hablamos por teléfono, el mismo día que me dijiste que era una negra de mier… y que estaba inventando todo”, dijo Diarco en el video.





Y agregó: "Después subí una foto en tanga del Pocho y todos me decían que era mentira, que él me la había mandado, y vos dijiste que la habías sacado vos en un cumpleaños tuyo. A ver, si vos sacaste la foto con tu celular y, según vos y el Pocho no me conocía a mí, pero yo tenía la foto y la subí… La foto era en un cumpleaños tuyo y yo no lo conocía a él. Entonces no entiendo. ¿Quién me mandó la foto? ¿Vos o el Pocho?"