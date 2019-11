Duras críticas a Luciana Salazar por el homenaje a Emilio Disi

Esta semana, el nombre de Luciana Salazar estuvo en boca de todos. Primero, por la judicialización de su mediático enfrentamiento con Cinthia Fernández, y luego el fallido homenaje a Emilio Disi que realizó anoche en la pista del " Súper Bailando".





Embed











"La devolución del jurado -que catalogó de bochorno la propuesta- está bien. Es lo que vieron ellos. Hay cosas en las que obviamente me parece que tienen razón. Por ejemplo, el tema de la música, porque nosotros quisimos utilizar las canciones de sus películas y entiendo que tal vez no tenían demasiado contenido, eran instrumentales y la gente tal vez mucho no las conoce", le explicó la conductora.













"Ese es uno de los cambios que vamos a implementar en la instancia de duelo, junto a algunas cosas de la escenografía que no gustaron. Y también, la idea de que salga Freddy Villarreal caracterizado como Emilio al final", siguió revelando. Con respecto a esa parte de la propuesta, que fue la más criticada en las redes, Salazar expresó: "Al jurado no les gustó, pero hay otra gente a la que sí. A la familia de Emilio, por ejemplo. Pero como uno tiene que hacer cambios de acuerdo a lo que pide el jurado, para la próxima no lo vamos a llamar a Freddy".









"No creo que al jurado no le haya gustado la participación de Freddy, pero no les convenció la idea. Vamos a sacar eso y vamos a poner un poquito más de baile, cambiar algunas canciones por otras que tengan que ver con la temática que estamos tratando, pero con temas más pegadizos", reveló. "Estamos ya trabajando porque estamos contrarreloj, tenemos muy pocos días para ensayar con los cambios", explicó.







Con respecto a la reacción de los familiares del homenajeado, que se encontraban en el piso de ShowMatch, Luli aseguró: "Estaban muy contentos y muy agradecidos. Mauro, su mejor amigo y una de las hijas, también. A mí, que ya le haya gustado a la familia y a la gente más cercana que saben de nuestra buena intención de querer traerlo a Emilio, me parece lo más importante".

"Emilio se merecía ser homenajeado, pero fue algo muy corto y uno hace lo que puede en menos de tres minutos. Él para mí fue un ejemplo porque hice todas mis películas junto a él y también trabajamos juntos en teatro", explicó la modelo.

Salazar se refirió también a las críticas que recibió la propuesta en las redes sociales. "La verdad es que es a lo que menos importancia le doy. Las redes están totalmente manipuladas; hay un 'troll center' que con solo opinar políticamente diferente van a utilizar cualquier cosa para pegarte", aseguró.