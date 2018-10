Dura confesión: "Si digo quién le daba la cocaína a Rodrigo, termino muerta"

La película sobre Rodrigo volvió a sacar a relucir ciertos trapitos entre Beatriz Olave, mamá del cuartetero y su ex mujer, Patricia Pachecho, quien salió a defenderse de las declaraciones de Ulises Bueno, luego de que el músico la acusara de consumir cocaína con su hermano.

"Me dolió que solo Rodrigo sale como consumidor, y su pareja no. En eso tampoco estuve de acuerdo, cuando creo que era mutuo", había dicho Ulises tras ver la película sobre la vida de su hermano. Por su parte, Betty, mamá del cordobés, mencionó que la mujer provocaba al Potro para que la golpeara y así poder hacer que lo metieran preso.

En este marco, Patricia, dialogó este martes con Intrusos y disparó contra la familia del padre de su hijo.

Sobre el tema de las drogas, Patricia, admitió que sólo había consumido marihuana junto a Rodrigo. Y disparó, en referencia a la cocaína: "Hablemos de quién se lo pone, de dónde sale todo eso, por qué Rodrigo terminó como terminó. Se trata de que Rodrigo terminó así por algo, y ese algo se llama cocaína. ¿Y quién la manejaba en ese entonces? ¿De dónde salía? Vamos".

Luego, ante la pregunta obligada sobre la identidad de la persona que le brindaba al cuartetero la blanca sustancia, Pacheco se mostró cauta: "¿Vos quéres que te lo diga y termine muerta? No tengo miedo pero tampoco me puedo mandar así. Tengo dos hijas y un hijo".

"Yo fumé con Rodrigo, pero siempre estuve afuera del consumo de cocaína. Y luché para sacar a mi hijo de todo eso. Yo no aguantaba más. No me daba la cabeza para nada más", agregó.

