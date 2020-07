El Dr. Mühlberger se burlaba de Moria y ¿le hizo brujerías?

Marina Calabró mostró en “Confrontados” (El Nueve) audios pertenecientes al doctor Rubén Mühlberger denunciado por comercializar con medicamentos que aseguraban la cura del COVID 19 y por otras irregularidades más.

En las grabaciones, se escucha al profesional hablando mal de sus clientas, principalmente de Moria Casán quien fue la figura que lo hizo famoso en el mundo del espectáculo.

Si bien los audios fueron grabados en 2015, su contenido es tan polémico y tratan de cuando la diva quedó detenida en Paraguay vinculada al robo de una joya. En esa oportunidad, Moria y el médico estaban distanciados por una pelea.

“A Moria mañana o pasado se le complica en Paraguay. Toda la maldad. ¿Viste la maldad cómo cae? Moria va a ir esposada, a Moria la van a venir a buscar con esposas. Todo vuelve”, se escucha decir a un hombre que sería Mühlberger.

“Ya que puso eso, el ort… se lo va a tener que meter en las manos (sic), cuando no pueda ella ni rascarse el ort… ¿Me entendés, no? Porque para rascártelo con grilletes no podés”, siguió diciendo la voz masculina que se escucha en la grabación y que sería del médico denunciado.

“Hay una Justicia divina y a esa no le va a escapar. Tiene un pedido de Interpol, tiene que ir a juicio a Paraguay y hasta que se haga el juicio tiene que estar presa. Vamos a ver si su Maxi le va a tejer las extensiones que tiene Moria o va a empezar a defenestrarla en Twitter”, se escucha en el audio en alusión al jefe de prensa de Moria, Maxi Cardaci.

También se escucharon otros que hacían alusión a brujerías y un vínculo entre Casán y la ex pareja de Mühlberger: “Las cosas no están bien, Moria se te puso de cul…, está diciendo de todo de vos, pasame el celular de Moria”, se escucha decir a una mujer que sería la asistente del médico.

“Rubén, vamos a ir con el doctor dentro de un rato porque Moria estaba durmiendo y vas a hablar vos con ella. Muy depresivo, muy mal, muy triste porque Moria te ha puesto estas cosas. Para mí que tu ex le prometió un porcentaje de la clínica porque habla como si fuera de ella en Twitter. Le habrá tirado un porcentaje, un 15%, un 20%, ¿y sabés la loca está...?”, indica la mujer.

“Ahora te vamos a asesorar para que la llames. Mientras tanto debajo del árbol de papá, de tu árbol, escribí Moria Casán y metela. Debajo de la corteza del árbol”, se oye en otro audio en donde se estarían dando instrucciones para realizar un “trabajo” contra Moria Casán. Muy fuerte.