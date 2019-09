Dolores Fonzi contó como enfrentó al cáncer ante sus hijos

En diálogo con la revista Hola, la actriz detalló cómo fue el momento en el que su médica la llamó para contarle.





"Estaba recién maquillada y sola, por suerte. Me llamó la médica, que estaba de viaje, para que ganara tiempo. Me quedé helada y me largué a llorar. 'Listo. Ahora sí, a grabar', me dijeron de repente y yo no podía caminar. Me movía lento, estaba en otro mundo. Fue rarísimo", comentó Fonzi.