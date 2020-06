El dolor de Paula Chaves y Pedro Alfonso por la muerte de su perra

En las últimas horas, Paula Chaves utilizó su cuenta de Instagram para despedir a su perra Renata, que murió el domingo, según afirmó la conductora de Bake Off. “Chau, chanchita linda. Hoy se nos fue Renata sin previo aviso, pero sin sufrir”, contó y agregó que su mascota se fue “rodeada de amor al cielo de los perros felices”.

Renata era una una bulldog francés blanca y negra que vivía con la familia desde el 2012, al igual que Moro, también bulldog francés, pero negro. Junto a su marido, Pedro Alfonso, solían compartir en las redes sociales fotos y videos de las aventuras de sus mascotas junto a sus hijos Olivia, de seis años, y Baltazar, de casi cuatro años.

El posteo que hizo Paula en la red social en la que tiene tres millones y medio de seguidores obtuvo más de 120 mil likes y cientos de comentarios de sus seguidores, que los acompañan en este difícil momento. Además, muchas famosas le brindaron su apoyo a la conductora. La China Suárez, que también ha manifestado públicamente su amor por los perros, escribió: “Se me parte el corazón. Renata, pocas pulgas, descansa en paz”.

También le dejaron sus condolencias Mery Del Cerro, Zaira Nara, Mica Viciconte, Gabriel Fernández -popularmente conocido como el productor enmascarado que nació en Este es el show, el ciclo que Pula conducía con José María Listorti-, Pía Slapka, Connie Ansaldi, Silvina Escudero y Marcela Coronel, entre otras.

“Te vamos a extrañar, Chanchita! Gracias Marce por amarla y cuidarla tanto”, agregó Paula Chaves en Instagram Stories en referencia a la guardería en la que siempre suelen dejar a sus mascotas cuando la familia se va de vacaciones.

Además, el último Día del Padre -el pasado 21 de junio-, Pedro Alfonso había publicado una foto en el jardín de su casa con sus perros.

Por otro lado, el actor utilizó este lunes sus redes sociales para despedir a su mascota. “Sigo sin creer que no estés más, Renata. No puedo salir de la tristeza. Ojalá que esta familia te haya dado una vida muy feliz, como vos a nosotros. Siempre encimada desde chiquita. Te voy a extrañar mucho”, escribió en su cuenta de Instagram, en donde tiene dos millones de seguidores.

Paula Chaves transita el último mes de embarazo y en los próximos días llegará Filipa, su tercera hija fruto de su matrimonio con Pedro Alfonso. La conductora dará a luz en medio de la pandemia del coronavirus y hace algunas semanas había manifestado sus sensaciones al respecto.

“Dicen que cada hijo llega para enseñarnos algo... siento que Filipa llega a este mundo nuevo a enseñarme que no puedo controlar nada, que por más que me anote y quiera saber la respuesta de todas las preguntas que hoy hice, no las tengo... porque es eso lo que pasa, no se sabe nada”, indicó la modelo que eligió a su amiga Zaira Nara como madrina de su tercera hija.

“Pero lo que si sé es que ni una pandemia mundial puede frenar el poder maravilloso que tenemos la mujeres de gestar y dar vida, de la forma que sea, con el tratamiento que sea y con el nacimiento que toque, pero siempre deseado! A todas las que están atravesando este momento, les digo que confiemos en que todo va a estar bien, miles de bebés siguen naciendo en el mundo... somos imparables, poderosas y podemos contra todo... Las abrazo fuerte #nostenemos”, agregó Paula Chaves.

Por otro lado, Paula Chaves compartió una tierna foto junto a su hija mayor Olivia. Se trata de una misma imagen, pero con cuatro años de diferencia. La modelo lució su embarazo avanzado, esperando a Baltazar, mientras su hija mayor apoyaba su pancita junto a la de su madre. Y ahora se sacaron la misma foto, a días de la llegada de Filipa.