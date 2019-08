Dolor en el mundo del espectáculo: murió el actor Max Berliner

En la mañana del lunes, se conoció una triste noticia: falleció el querido actor Max Berliner a los 99 años.





Fue su hijo Daniel Berliner quien comunicó la información con una imagen de su padre y un breve texto a través de las redes sociales: "Hoy solo Música !!! Para recordarlo ! Ejemplo de vida , así lo recordamos! Max viejo querido mío ! Y un día nos dejaste ! ZL".





Con 95 años de carrera y con proyectos hasta el último momento, el objetivo de la vida de Max fue nunca detenerse: "Hay que tener algo pendiente, sino la vida no tiene sentido".





"Nunca rechacé una propuesta. No elegía, aceptaba. A mí no me importaba si había más texto o menos texto. No hay papeles secundarios, hay buenos actores o malos actores", señalaba Berliner hace menos de un año en una nota con TN Show. El actor hizo más de 40 películas, algunos de los títulos más destacados del cine nacional como "Y mañana serán hombres", "La patagonia rebelde", "Plata dulce", "Yepeto" y "El otro hermano", entre otros.





El primero de sus papeles fue en la obra de "Sholem Aleijem, Inmigrantes". "Fue a los 5 años. Tenía que pararme delante de un barco y decir una palabra en idish (idioma judío). Me la aprendí y me salió con naturalidad, como todo lo que vino después. Yo no hice nunca nada forzado, todo venía de adentro. Es hermoso vivir así. Haciendo lo que siempre quise", contaba.





Está claro, el teatro fue su motor en la vida. Se desempeñó como actor, director y autor de espectáculos. En un escenario también conoció a su mujer, Rachel Lebenas. "Nos encontramos por azar. Había una institución que buscaba gente joven para hacer teatro. Estaban armando el elenco de El zoo de cristal, de Tennessee Williams. Me llamaron para dirigir esa obra. Pusieron una aviso en el diario y vinieron muchas personas al casting. Tenía que elegir a una chica para el personaje de Amanda. Me acerqué y dije 'ella va a ser la protagonista'. Era Rachel. No la había visto nunca antes, pero de todas las actrices que se presentaron, la que me atrajo fue Rachel, por su personalidad, por su fuerza", narraba.