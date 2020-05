¡En dólares! Belén Francese reveló el valor de una consulta en la clínica Mühlberger

El doctor Rubén Mühlberger se encuentra detenido en su domicilio tras el allanamiento de la semana pasada en su centro, Klinik Mühlberger.

La fiscal Valeria Massaglia lo benefició con esta decisión por ser paciente inmunodeprimido.

A lo largo de cinco horas de declaración del último sábado, el “médico de los famosos” reconoció los hechos por los que se lo imputa pero negó haber tenido responsabilidad alguna.

En este marco, ante la conmoción social que causó el caso, Belén Francese mostró en Twitter la consulta que había realizado en 2018 para atenderse en la clínica.

Mostró la conversación vía WhatsApp donde le informaron los valores en dólares! de los procedimientos que se realizaban allí. Al ver que eran esos exorbitantes montos, se retiró del lugar.

"Precios del 2018 con “descuento”ja ! Y en DÓLARES. La genia osea “yo“ creí era en pesos!!!", indicó con humor la poetiza.

"Fui a la caja a pagar y me dijeron es en dólares. ES UN SIGNO EN DÓLARES! Me fui obvio no tenía el monto ja y hoy digo Dios me ayudó y siempre me cuida! Amén", finalizó.