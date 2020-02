Lo que dijo Mica Viciconte sobre su pelea con Fabián Cubero

Fabián Cubero regresó a Carlos Paz durante la tarde de ayer y por la noche fue con su pareja, Mica Viciconte, a la fiesta de la revista Gente.

Damián Rojo contó en Intrusos que Mica y Fabián habrían protagonizado una discusión ya que que él no habría querido sostenerle la cartera mientras ella hacía unas fotos.

Además, el colega sostuvo que se retiraron antes del evento por esta pelea que hubo.

Delfina Gerez Bosco, que estaba invitada al ciclo, le mandó un mensaje a Mica: "Ella se ríe, me dijo que no va a contestar, que está todo re bien. No va a hablar del tema", aseguró Delfina.

"Para mí pueden tener una discusión de pareja, como cualquiera la puede tener. Ella no me dijo nada de esto. Y lo de tenerle la cartera, no es más o menos hombre por esto. Pero como Fabián está yendo y viniendo a Carlos Paz por el trabajo que va a empezar a hacer con Vélez, capaz llegó del viaje cansado. Además de los problemas que tiene con su ex… Pero ellos se aman y se pelean todo el tiempo, hasta jugando, porque son re competitivos", añadió.

Sin embargo, por la tarde en "Incorrectas" donde forma parte del panel y ahora hace los móviles desde Carlos Paz, la rubia dijo que era mentira lo que contaron.

Además contó que Cubero estaba cansado porque había llegado hacía poco tiempo. Que no se cambió para la fiesta y que por eso prefirió no posar para las fotos.