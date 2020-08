Diego Ramos publicó la primera foto con su novio Mauro

Hace unas semanas Diego Ramos habló por primera vez de su sexualidad tras una pregunta de Luisa Albinoni en el programa "Podemos Hablar", Telefe.

"Nunca me gustó que se hable de mí por otra cosa que no sea mi trabajo. Mi vida es lo más normal del mundo pero no siento la necesidad de abrir una puerta que después no voy a poder cerrar", expresó el actor al aire, confirmando que sale con Mauro hace dos años.

"Si me ven y me sacan una foto, no hay nada que esconder. Pero no siento la necesidad de abrir una puerta que después no la voy a poder cerrar más. A lo mejor en otras épocas yo suponía que era mejor no decir ciertas cosas, porque eran otras épocas precisamente. Antes no me exponía yo, ahora no expongo algo que no quiero", agregó en el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff.

Y remarcaba: "Es verdad que no quiero abrir ciertas puertas para después no tener que cerrarlas, pero estoy muy orgulloso con lo que soy, con quién soy y con lo que siento. Yo no elegí lo que soy, soy así, y soy así orgullosamente así. Siempre voy a apostar por el amor y por lo que soy. Con todos mis errores pero yo soy esto".

Lo cierto es que en Instagram, uno de los protagonistas de "Sex" compartió la primera foto junto a su pareja, Mauro Cernadas.

Quien tomó la imagen veraniega fue Paula Chaves, con quien trabajó en temporada años atrás en Carlos Paz. Viva el amor.