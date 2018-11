Diego Ramos fue operado con éxito y pronto vuelve al Bailando

La semana pasada, Lourdes Sánchez contaba que Diego Ramos no podría bailar el ritmo de precisión porque se lesionó durante los ensayos del "Bailando 2018". Pero eso no es todo, porque además debió ingresar al quirófano.





"No puede hacer ningún truco, no me puede agarrar, igual es una operación leve y rápida", reveló la morocha.





"Hace dos semanas me rompí el ligamento de la mano izquierda, bailé así y no dije nada, pero debo operarme. Estoy muy bien", le decía hace unos días Ramos.





Lo cierto es que en la jornada del miércoles 7 de noviembre, Diego fue intervenido quirúrgicamente y ya se encuentra en su casa haciendo reposo por unos días.





"Me operé ayer y todo muy bien por suerte. También había estado reemplazando a Marcela Tinayre los siete días que se fue de viaje por su cumpleaños, y muy contento con eso también", destacó.





Por último, dijo: "Me salteo un ritmo, vuelvo la otra semana, con cuidados y precauciones. Pero, por suerte, son ritmos que no se basan en trucos".

Fuente: PrimiciaYa