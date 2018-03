Este jueves, el actor Diego Ramos estuvo de visita en Cortá por Lozano y terminó confesando que a sus 30 años pasó por el quirófano para realizarse una circuncisión.

Luego de revelar que a los 9 años se enganchó el pene en el cierre del pantalón, Diego Ramos terminó confesando: "...quiero decir que la circuncisión me la hice a los 30 años, por un problema. Tenía de más, me molestaba. Yo le recomiendo a los padres que circunciden a sus hijos cuando nacen y se olvidan de todo", arrancó a contar Diego.

"Con el tiempo y con el uso, yo me di cuenta que algo me molestaba. Entonces, terminé 'cortando por lo-sano'. Te anestesian la zona, cosa que es preocupante porque vos ves lo que te hacen y la anestesia es un jeringazo, ahí", continuó relatando, con todo humor.

"Después me mostraron lo que me habían sacado y me hice una hermosa bufanda. Es más, me parece un detalle de buen gusto que se la haya puesto hoy Juan Cruz Sanz", disparó, al ver al periodista.

"Estar circuncidado es otro mundo.... Quedó linda, suave, tersa. Estoy orgulloso de ella", concluyó Diego Ramos.

