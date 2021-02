Diego Peretti contó que fue estafado: ""Le di la plata y se borró"

"La pandemia tiene un lado positivo, yo lo escuché de mucha gente, que es hacerte estar con vos mismo de manera más franca, te conoces un poco más. Yo lo pase bien porque yo práctico eso, y te obliga a estar en un estado en el que yo me siento bien. Tuve la suerte de tener ahorros. A la gente que no, se le hace mucho más difícil”, señaló.

"¿Tuviste que meterle mano a los ahorros?", quiso saber el conductor. "Sí, claro", respondió Peretti, contundente.

Y confesó: "Ahí tengo un problema... no se puede prever nada en un estado de pandemia, no solo acá, en el mundo. Y cuando te encontrás con alguien que no cumple... A un gestor inmobiliario le di la plata, después se borró y me dejó con la deuda... Se va con tu plata. Eso me pasó".

Mientras relataba lo sucedido, Diego Peretti evitó usar la palabra estafa: "Judicialmente no se dice estafa, se dice 'no cumplimiento del contrato'. Me están por cagar. Estoy en esa. Hace un año que estoy en esta", se lamentó.

