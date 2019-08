Diego Maradona: "Siguen sin devolverme lo que me robaron"

Esta mañana a primera hora, se llevó a cabo un allanamiento en el departamento de Claudia Villafañe ubicado en Habana y Segurola, barrio porteño de Villa Devoto, en medio de la causa en la que Diego Maradona le reclama sus camisetas a su exmujer.





Según las versiones del exDT de los Dorados de Sinaloa, la madre de sus hijas Dalma y Gianinna tendría en su poder más de 400 objetos que él acumuló a lo largo de su carrera como futbolista.





Ante esta situación, la Justicia deberá comprobar si esa cantidad de pertenencias están en la propiedad de Villafañe, que en más de una oportunidad declaró que algunas camisetas se las regaló a su nieto Benjamín, por lo cual se encontrarían en el departamento de Gianinna.









Matías Morla, abogado de Diego, se presentó en el lugar junto a un fiscal, Policía del Gobierno de la ciudad, y un cerrajero para abrir la puerta de la vivienda de Villafañe. Tiempo después arribó Fernando Burlando, quien defiende los intereses de la exesposa de Maradona.





Minutos antes de las nueve de la mañana, el representante legal del Diez salió del departamento sin novedades: "Lo único que puedo decir es que parece un capítulo de Los Simpsons, no puedo decir nada".





Y más tarde, Diego se expresó en su cuenta de Instagram con un duro mensaje: "Acaba de terminar el circo que armaron en Devoto, y fue más de lo mismo. Siguen sin devolverme lo que me robaron. Se ríen de la justicia y nadie hace nada. ¿Cómo puede ser que la jueza se siga preguntando de quién son las camisetas, los botines y los trofeos? Es como cuando te preguntaban en el colegio "¿de qué color era el caballo blanco de San Martín?". Hace 3 años que no tengo respuesta. ¡Despiértese jueza Vilma Nora Días, le están tomando el pelo! ¿No ve que en las camisetas, arriba del 10, dice Maradona? Y si la justicia me está pasando factura por ser Kirchnerista, que se queden tranquilos, ya falta poco para que volvamos...".