Diego Latorre hizo llorar a su esposa al aire

PUBLICIDAD

“Nadie te bancó tanto como Yanina”, apuntó el conductor. “Me bancó en todas en todo momento, es muy guerrera, cuando tuve que dejar el fútbol, también cuando tuve que pelear un contrato los últimos dos años que no sabía para dónde iba a ir mi vida. Yo estaba afectado y ella fue, ponía el hombro y llamaba, resolvía. No se quedaba en el problema. Cuando necesité un empujón o una mano yo la encontré siempre, solo con el interés de verme bien, de ayudarme en momentos difíciles. Y eso se valora”, destacó mientras su mujer se secaba las lágrimas, profundamente conmovida.

Yanina y Diego Latorre

Y continuó: “A veces la televisión banaliza todo, los temas no se tocan con mucha profundidad, se miente mucho, se esconde, y no hay mucha gente interesada en la verdad. Se tocan temas de una forma muy superficial y hay temas que son muy graves, o fueron muy graves, profundos, y se tocaron mal”. “No quiero remover, pero ella estuvo ahí, ayudó y dio la cara, eso se valora mucho”, se sinceró.

En ese momento, De Brito celebró sus palabras. “Está bueno que le hagas ese reconocimiento público, que todo lo vimos, pero escucharlo de tu boca es distinto”. Sin vueltas, el ex Boca reveló: “A los 22 años agarró el bolsito y me acompaño a España. Ella estaba empezando a trabajar, ya había terminado su carrera de contadora y apostó, se jugó esa ficha con alguien que evidentemente querés, pero no sabés cómo puede terminar la historia”.

Entre risas, el anfitrión volvió a dejar una picante frase: “Diego, somos los únicos dos que podemos callar a Yanina, todo un mérito. Dios nos dio esa bendición. Mirá cómo la dejaste de cama”, describió al ver a su colega tan compungida. “No, yo no la callo. Está emocionada, ella sabe que lo que estoy diciendo es así. No estoy agregando nada”, expresó Diego. Y cerró: “Es una mina divertida, tiene buen humor constantemente, a pesar de que es chillona y se enoja, tiene buen humor. Tiene buena predisposición, entonces eso ayuda mucho porque yo soy un tipo bastante amargo”.

Cabe recordar que la semana pasada el ex jurado de ShowMatch anunció que LAM termina el próximo 31 de diciembre. En tanto, mientras se define el futuro del resto de las angelitas, Yanina Latorre anunció que tiene acordado “de palabra” su continuidad laboral con Ángel de Brito. Lo dijo en Polino auténtico, el programa de Marcelo Polino en Radio Mitre y en el cual ella se destaca como panelista.