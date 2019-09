Diego Latorre habló de su escándalo: "Si no hubiera sido deportista, la cosa no terminaba bien"

Diego y Lola Latorre estuvieron ayer en el ciclo "Pampita Online" que se emite por NET y ante la distensión de la entrevista planteada por la animadora el comentarista aprovechó para abrir su corazón y hablar por primera vez de aquel escándalo con Natacha Jaitt.





Su hija Lola no aguantó las lágrimas y se quebró al aire: "Cuando pasó todo lo que pasó, él estaba muy mal y venía a mi habitación y yo tenía que sostenerlo".





En tanto, Latorre enfatizó: "Viste que cuando pasan cosas buenas y malas, pero sobre todo en las malas, la familia está ahí. Me pasaron cosas como a cualquier ser humano, pero nunca nada así, con un montón de calumnias en el medio. Tenés que enfrentar después la vida. Hubo muchas calumnias en el medio, muchas, resistí y seguí para adelante. Yo creo que si no hubiera sido deportista, la cosa no terminaba bien. El deporte te da una resistencia física, mental y emocional".





"Ella me contuvo durante toda mi vida. Esta tal vez fue la 'gran prueba', pero después tuve momentos delicados como cuando terminé de jugar al fútbol y me tenía que mudar de un país a otro. Ella lo que quería era que yo me dedique a jugar al fútbol, nada más. Eso me consumía muchas energías y si no tenés una persona que te contenga y te ayude a solucionar todo lo demás. Yo no estuve en ninguno de los dos partos, porque yo estaba jugando en México y no pude ver sus nacimientos", destacó sobre la contención que siempre le dio su mujer, Yanina Latorre.





"Fue un ochenta por ciento de calumnias. En la vida se cometen errores, pero sin ánimo de hacerle mal a nadie. Somos personas públicas y la gente busca la perfección. Cuando te corrés de esa 'perfección' enseguida viene el veredicto y la imaginación de la gente aspira a que no te equivoques, que seas perfecto y les cumplas los sueños. De repente cuando pasa algo es duro aceptarlo, pero tuve fortaleza y los tuve a ellos", cerró el ex futbolista.