Diego Brancatelli reflexionó desde Disney

Como muchos se la gastan en preparar autos, en adicciones, en propiedades, en vicios, o en lo que se le antoje, nosotros invertimos en viajes. En momentos. En recuerdos. Es lo único que nos llevamos de esta vida. Y cuanto más podamos plasmarlo mejor. Es más, tratamos de hacer malabares para tener la mayor cantidad de días posibles. Pensar que hay gente que no le gusta viajar o tomarse vacaciones no?. Como conté en mi libro: conozco TODO mi país. Hermoso. Unico. Y también tuve la suerte (soy un privilegiado, lo repito mil veces) de conocer muchos países del Mundo. La primera vez que viajé en avión fue a Brasil en 2000. Debo reconocer que tengo pasión por el vecino país. He ido una docena de veces. Tengo hermosos recuerdos. Después viajé a Paraguay Uruguay Chile. Estuve en Venezuela en 2007. Muchas veces x fútbol. Años más tarde en Cuba. Llegué a Japón en 2003. Alemania/Francia/Suiza con mi amigo Leíto Martini en 2011. Alemania/Holanda en 2013 con los pibes al OktoberFest.