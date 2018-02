Días de relax: Sol Pérez se mostró sexy y reflexiva en Carlos Paz

En su primera temporada en Córdoba, la rubia sigue sumando popularidad en las redes sociales mostrando su lomazo y algunos de sus pensamientos. Entre varias fotos posando en bikini, Sol les dejó algunas reflexiones a sus seguidores. "La vida es muy corta para andar dudando", escribió.





En otra imagen ¿hizo una propuesta encubierta?: "¿y si nos perdemos por un rato?". ¿Mensaje para alguien?





Por ahora, de todas formas, ella sigue diciendo que está soltera, aunque dio a entender que había dejado un amor en Buenos Aires.





"Es muy difícil tener una relación acá. Uno deja toda su vida allá en Buenos Aires. Te venís tres meses para acá y es complicado mantener una relación, es lo más difícil. Yo me vuelvo los lunes, intento, pero es muy difícil". Más allá de esto, aclaró: "No estoy enamorada de alguien. Tengo tiempo de conocer a cualquiera, no estoy desesperada por tener una relación", sostuvo en una entrevista con Los ángeles de la mañana.

Fuente: ratingcero