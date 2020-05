"Un día tomé el equivalente a 30 rayas de cocaína"

Casi todos siempre quieren verse bien, lucir delgados y cumplir con los "parámetros" que exige una perfección inalcanzable, más aún si se trabaja mostrando el cuerpo, como le pasó a Nazarena Vélez en los inicios de su carrera.

Hoy con 45 años, la actriz y productora superó todo el mal trago que vivió con la obsesión con su cuerpo que la dejó en más de una oportunidad al borde de la muerte por la adicción a las pastillas para adelgazar.

“Un día me zarpé de pastillas porque me había comido una hamburguesa y en mi cabeza entendía que, cuantas pastillas tomara más rápido iba a quemar lo que había comido. Entonces me despierto con el corazón latiéndome sin parar y sin poder mover medio cuerpo. Tranquilamente me podía morir. El médico me dijo que lo que había tomado equivalía a 30 rayas de cocaína. Había tenido una sobredosis de anfetaminas y me podría haber estallado el corazón”, explicó en "Confrontados", El Nueve.

En aquel entonces, Nazarena era toda una figura del teatro de revistas, esa temporada de 2009 estaba en la obra “What pass? junto a Moria Casán, pero su cabeza la tenía en la obsesión por salir perfecta siempre la llevó a enfermarse de una forma obsesiva.

“Temblaba, flasheaba cosas, me peleaba con mis viejos, me quería ir de mi casa a las 3 de mañana. Y a todo esto yo hacía todas las noches una obra donde me asesinaban y mostraban cómo me iba creciendo la cola”, dijo al respecto.

“No sé si recuerdan que Gerardo Sofovich y todo el mundo me decía ‘cuánto temblás, Nazarena’. Y yo respondía ‘es porque estoy nerviosa’ y era porque el metabolismo me iba a mil y era todo muy antinatural. Temblaba todo el tiempo”, afirmó la madre de Barbie Vélez, Thiago Rodríguez y el Chino Agostini.