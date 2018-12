Develaron el secreto de Brad Pitt que consternó a uno de sus hijos

La versión digital de un diario dio a conocer que la actriz le confesó a su hijo Pax, de 15 años, que su padre "nunca quiso adoptarlo".

Angelina supuestamente le dijo en ese momento a su ex pareja: "Pax me necesita más que Shiloh".

Una fuente cercana de la pareja le confesó a US Weekly que Brad Pitt estaba enojado porque la actriz de 43 años había procedido con los trámites de la adopción y es algo que nunca pudo superar."Se dañó su relación, aunque Brad negó haber dicho eso específicamente", afirmó el informante.Este fue uno de los detonantes que casi provoca que terminaran con la relación, pero Brad Pitt le tuvo paciencia y decidió quedarse, según agregó la fuente.A finales de noviembre, los abogados de la pareja dieron a conocer que finalmente habían llegado a un acuerdo sobre la custodia de sus seis hijos, Maddox, 17, Pax, 15, Zahara, 13, Shiloh, 12 y las mellizas de diez años Vivienne y Knox.Según se dijo, Angelina buscaba quedarse con la custodia total, pero al final decidieron compartir el cuidado físico y legal para evitar que los niños fueran arrastrados a un juicio innecesario.Y aunque ese asunto se ha resuelto por el momento, la separación de la pareja ha mermado la relación que Brad tiene con cada uno de sus hijos, según afirmó el semanario.La relación con el hijo mayor Maddox ya se encontraba tensa, e incluso Pitt "ha aceptado que probablemente nunca podrá reparar su relación"."Siempre ha sido testarudo y protector con su madre", dijo la fuente, agregando que Maddox era el "confidente más cercano" de Jolie durante el momento más álgido de la separación.Shilo parecía estar más ansiosa que los demás, pero también era la más dispuesta de los cuatro para trabajar en las cosas y estar en armonía con Brad Pitt. Mientras que Zahara ahora tiene una"mejor" relación con su padre.Y las mellizas Knox y Vivienne "han estado protegidas de muchos de los problemas", expresó la fuente.Según reportó Us Weekly, las habilidades de crianza de ambos actores dejaron mucho que desear luego de haber sido evaluados por los trabajadores sociales de la corte.La fuente dijo que, si bien Brad hizo grandes progresos "para abordar su ira y sus problemas psicológicos", un trabajador social "sintió que tenía problemas para aceptar sus responsabilidades personales y que a menudo culpa a los demás por sus acciones".Mientras que Angelina Jolie fue criticada por supuestamente "consentir y complacer a los niños en todo momento, y crear un ambiente inestable para sus vidas".Asimismo, un trabajador creyó en un inicio que Angelina buscaba ganarse la simpatía y el favor de sus hijos y eso afectaba la relación que Brad Pitt tenía con ellos. "Pero el trabajador no creía que 'Angie' estuviera tratando de sabotear activamente la relación", narró el informante.En el 2006 Pitt y Jolie confirmaron que estaban en una relación cuando quedó embarazada de Shiloh. La pareja casó en agosto de 2014 pero se separaron en septiembre de 2016.infobae