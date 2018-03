Según describió Crónica, el hijo de Gerardo Sofovich había declarado en 2015 sobre su pasado con las adicciones: "Viví un infierno, no hay otra palabra para lo que me pasó con las drogas. Mi viejo y otras personas me ayudaron mucho. Pero te tenés que ayudar vos con esto, sino no pasa nada".





Por su parte, detallaron en El Diario de Mariana, que la Justicia Federal se está encargando de la causa y se allanará la habitación en la que estaba alojada la pareja en búsqueda de sustancias ilegales.

Embed Gustavo Sofovich -hijo de Gerardo-fue detenido en un hotel alojamiento de la calle Palpa 2400 porque una mujer de 30 años lo acusó de golpearla y obligarla a consumir https://t.co/8Don9WQ9oi Policía lo trasladó a la Comisaría 33 de Belgrano.Interviene el Juez Nardielo. pic.twitter.com/oRC2A42vBc — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) 29 de marzo de 2018

En un primer momento, se dijo que el hijo de Sofovich había fallecido, pero el rumor fue rápidamente desmentido en las redes, como también en el programa conducido por Mariana Fabbiani.

Este jueves Gustavo Sofovich fue detenido en un hotel alojamiento en el barrio porteño de Belgrano. Una mujer de 30 años con la que estaba llamó a la policía denunciando que el productor había ejercido violencia física contra ella, para obligarla a consumir estupefacientes.