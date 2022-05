Detallaron tremendos episodios de violencia de Felipe Pettinato contra Melchor Rodrigo

Este viernes, en el programa Es por ahí, América TV, se conoció el revelador testimonio de Alejandro López, amigo de Melchor Rodrigo, quien dio detalles del vínculo que tenía el neurólogo con el joven de 29 años.

"Melchor no sólo se preocupaba por tu dolencia sino que generaba una empatía en cuanto a tu entorno familiar. Era muy hermético y no hablaba de los pacientes. Pero las pocas cosas que me dijo era que era un paciente muy difícil y que le tenía mucho cariño, que lo consideraba un amigo", precisó.

Y contó qué le había advertido a su amigo: "Alguna vez le dije como una corazonada que era medio peligroso. Él tomaba todo con mucha seriedad y no tenía miedo".

Luego, detalló los episodios de violencia que tuvo Felipe Pettinato con Melchor Rodrigo: "Este chico estuvo dos o tres veces viviendo en el departamento de Melchor y una vez lo corrió con un cuchillo dentro del departamento y él lo pudo controlar, otra vez con una sartén, y otra vez le robó unas pastillas y un talonario de recetas. Se encerró en el cuarto de Melchor y tuvieron que tirar la puerta abajo. Yo llevé un cerrajero personalmente al día siguiente".

"Melchor nunca hubiese hecho la denuncia pero sí hay gente, otros pacientes, presentes en esos hechos", aseguró el hombre, quien también reveló los últimos audios que le había enviado Melchor Rodrigo en vida instantes antes del trágico siniestro.