El destape de Marcela Tauro en las redes

Marcela Tauro está feliz con su historia de amor junto Martín Bisio. La periodista de "Intrusos" y La 100 comparte imágenes en sus redes sociales de algunos momentos que comparte con su pareja.

Y este fin de semana no fue la excepción! Tauro celebró San Valentín con una escapadita romántica a un hotel y spa en el hermoso Delta.

Allí la Tauro peló su lomazo y se animó a posar junto al bello paisaje.

En la temporada 20 de "Intrusos", Marcela Tauro es un pilar importante del ciclo de América que conduce Jorge Rial.

Recordemos que Martín tiene 22 años menos que ella y la periodista confesó que sintió muchas inseguridades al inicio del romance.

"Todo el tiempo pensé lo de la diferencia de edad. Me costó mucho, recién ahora. Todos los años lo dejaba. Cada 6 meses me agarraba el raye. Las mujeres tenemos mambo con eso. Cuando un hombre sale con una mujer más chica está bien pero al revés está como muy juzgado", contó en charla con Gonzalo Vázquez en Radio Brisas.

"Los dos primeros años me bajoneaba y me agarraban inseguridades. Lo dejaba y él remaba otra vez. Cada tanto me tomaba un tiempo", reveló.