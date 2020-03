La despedida de Julián Serrano a su conejo: "Nunca nadie me hizo llorar así"

Julián Serrano despidió con mucha angustia a su conejo León con una sentida carta y varias fotos y videos junto al animal en Instagram.

"León. Estoy destrozado. Nunca nadie me hizo llorar así.. Yo que buscaba maestros para tratar de entender un poco más la vida, vos, con tus dos kilitos y doscientos gramos me enseñaste más que todos juntos. Eras una bola de puro amor y ternura. Una cosita graciosa que saltaba por toda la casa llenándola de luz. Cualquier cosa que hacías me robaba una risa. Cada vez q podías te subías encima y dabas besitos, te posabas en mi pecho y cerrabas los ojitos y dormias conmigo...", comenzó su emotivo posteo.

Y siguió: "Y de vez en cuando también me mirabas con cara de culo cuando te retaba jaja.. Nunca me imagine que iba a extrañar TANTO a un conejito, ni nunca me imagine que me iba a producir semejante dolor su partida. Nunca imagine extrañar retar a alguien porque me haga pis en el sillon o la cama, o que se suba rápido a algún lado y me mire con cara de travieso, o barrer los mini regalitos q dejabas por toda la casa jaj.. (Prendería fuero mi cama y mi sillón a cambio de tenerte unos días mas conmigo) A quien le voy a decir: “buenos días bebito!!” todas las mañanas? A quien le voy dar ese pedacito de fruta que siempre me sobraba, quien va a saltar en mi cama a acurrucarse conmigo cuando esté mal..".

"Eras un personaje, parecías más un perro que un conejo, tenías hasta una canción favorita.. “Take On Me” versión acústica.. con ese tema se acostaba se relajaba y se quedaba dormido mientras lo acariciábamos.. Tuvimos un conejito solo un año.. pero ahora tenemos un angelito para siempre. Vos estabas enfermo y cuando me sentías angustiado venías y me llenabas de besitos... Vos te estabas estabas muriendo.. y aun así.. cuando me veías mal venías y me regalabas todo tu amor...", recordó el popular instagramer.

Y finalizó con mucho dolor: "Lo que daría por poder despedirte bien.. creo que lo hice.. mientras más pienso más me doy cuenta de todo lo que sabias, de lo todo que sentías.. de todo lo que pasaste.. Estoy seguro de que vos elegiste cuando y donde partir... Por lo menos se que te fuiste rodeado de besitos y amor como tanto te gustaba.. perdón bunny.. no pude salvarte.. Te vamos a extrañar muchísimo, mi compañerito. Te amamos por siempre, gracias".