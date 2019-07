¿Desde cuándo están separados Caniggia y Mariana Nannis?

Esta tarde, el profesional dialogó con "Pamela a la tarde" y contó cuánto hacen que están separados.





"Hace un año y dos meses que no tiene casi diálogo, directamente no hablan. Este año es el tiempo que pasó desde la última foto que les hicieron haciendo compras en Recoleta. No fueron 20 días como Mariana le dijo a su abogado", expresó Burlando.





Y agregó: "¿Te parece normal que una pareja que dice que siguen casados no se vean desde hace un año?".





Lo que se le cuestionaba a Burlando es que en el verano pasado se los vio juntos por la zona de Recoleta.





"No quita que se hayan visto pero no como un matrimonio. Claudio jamás utilizó a la prensa ni tuvo un perfil alto. Todo lo contrario, salen a decir cosas de él y el que pone la cara y aclara situaciones soy yo", enfatizó.





Sobre la mediatización del divorcio, aclaró: "Claudio no utiliza los medios de comunicación. Salió a responder tremendas versiones que se comunicaron a través de los medios. No lo hizo directamente él. Tampoco sale a decir todos los días que va a hacer una denuncia. Eso es una realidad porque lo hizo durante toda su vida".