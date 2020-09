Christian Petersen habló tras la escandalosa final de “El gran premio de la cocina”

El cierre de la octava temporada de El gran premio de la cocina quedó marcado por el escándalo. En el instante en que Christian Petersen anunció que Matías Mitolo se adjudicaba los 400 mil pesos que entregaba el programa al ganador, Dana Martucci, relegada al segundo puesto, se retiró del estudio.

Carina Zampini, conductora del ciclo gastronómico de El Trece junto a Juan Marconi, no pudo aguantar las lágrimas ante la actitud de la participante y, mirando a cámara, manifestó: “Elegimos entenderla porque a veces hay que intentar ponerse en el lugar del otro para comprender sus emociones en el contexto que nos toca vivir. Nos hubiera encantado que pudiera felicitar a Matías, que ha ganado esta octava temporada de muy buena ley. Ojalá, Dana, tengamos la posibilidad de vernos en algún momento. Yo, en representación de un equipo enorme que hay acá, te mando un beso enorme y lamentamos profundamente esta situación que, por una decisión tuya que respetamos, estamos atravesando todos”.

Unas horas después, a través de una transmisión en vivo en su cuenta en Instagram, Dana se manifestó sobre lo sucedido y dio a entender que no se sintió cómoda con ciertas actitudes de parte del jurado: “Vayan ustedes a fumarse el boludeo y el descanso. En un momento sienten que son graciosos por estar atrás del jurado y tener el poder, por así decirlo, y boludearte con que saliste segunda y hablar mal de tus platos y de tus cosas. Como si ellos no se equivocaran y tuvieran toda la vida resuelta. Hace un montón que no los veo cocinar”.

Y agregó: “Estaría bueno que el respeto sea de nosotros como también de ellos. Siempre corro a Mauricio Asta de esto. En un momento se sienten como graciosos y vos estás del otro lado como un perrito mojado porque el jurado tiene el poder y te tenés que fumar cada cosa que si no fuese el jurado lo mandaría a cagar. Yo también me presté a estar ahí. Ya está: me sirve de experiencia y no lo volvería a hacer nunca. Voy a mirar Floricienta ahora, que dicen que está buenísimo y tiene mucho más rating”.

Al apartar del conflicto a Mauricio Asta, quedaron en el centro de la escena los otros dos integrantes del jurado: Christian Petersen y Felicitas Pizarro. En diálogo con Teleshow, el reconocido chef dijo que todo lo que sucedió fue lo que se vio en el programa y aseguró: “Todos trabajamos con mucho respeto”.

Respecto al motivo que, según su opinión, podría haber provocado el enojo de la participante, Petersen argumentó: “Me imagino que quizás ella pensó que había ganado, pero la verdad que Matías fue mejor… Un gran campeón que no merecía que no lo saluden. Una lástima que se haya enojado: llegó a dos finales cocinando muy bien, con bastantes consejos, ayuda y asistencia del jurado porque nos encanta que cocinen cada día mejor. Podés ver el vaso vacío o el vaso lleno…”

Sobre la reacción de Carina ante el escandaloso final, señaló que la conductora se “sorprendió” porque, a pesar de que ella es “cariñosa y profesional” con todos los participantes, tiene “un cariño especial” con Dana porque “es una luchadora”.

“Pasaron más de 100 cocineros y todos se fueron cocinando mejor, con oportunidades y emprendiendo. Y sí, gana uno”, señaló.

Al ser consultado si le molestó la actitud de Dana, el chef respondió: “No por mí, sino por el ganador, que la rompió. Cocinó mejor que ella, que se superó y también hizo un gran esfuerzo. Me molestó por la producción, que trabaja muchísimo, y porque todos nosotros, tanto el jurado, como la producción y la conducción, somos accesibles para poder entablar un diálogo constructivo y resolver o aclarar cualquier duda”.

La participante, por el momento, no volvió a expresarse al respecto. Tan solo se limitó a reproducir un contundente mensaje de un seguidor, que manifestó: “Con esto que hicieron, como lo vienen haciendo últimamente, me queda pensar que cuando algo está arreglado, no importa lo que cocines o el empeño que pongas, si hay un ganador previamente arreglado, no hay nada más qué hacer. Excelente actitud la de @danamartucci”.

También se hizo eco de otro mensaje, en donde se puede ver el video del momento en el que anuncian al ganador del programa, junto al mensaje que reza: “El gran robo de la cocina. Eres la ganadora, @danamartucci”.

Fuente: Teleshow