Demoraron a un exGran Hermano en México por intentar apuñalar a su novia

En una entrevista con Teleshow, el ex Gran Hermano aclaró que no es la primera vez que intenta agredir a alguien de esta manera. "No se lo hice solo a ella, a otras personas también. Les hice creer que iban a morir. En ningún momento les iba a hacer nada, soy consciente de todo", agregó el joven de 24 años.

Una vez que intervino la policía, estuvo preso entre seis y ocho horas. Su novia lo acompañó y se quedó esperándolo en la dependencia policial. En la celda había otros seis detenidos. El ex Gran Hermano sostuvo que intentaron violarlo porque lo vieron "tiernito". Pero indicó que no pudieron hacerle nada por sus "poderes". "Usé mi supervelocidad, superfuerza y me senté cual pose budista. Sentí cómo mi cuero se hizo energía y me moví a una velocidad que no me podían tocar", agregó en un relato incomprensible.





Según siguió explicando en la entrevista, lo pasaron a una celda solitaria y más tarde se despertó en la camilla de un hospital, donde lo ataron de pies y manos: "Estaba desnudo, con suelo, salí de eso porque tengo fuerza. En cuestión de 30 minutos, me desaté".





Candela también habló con la prensa argentina y confirmó el ataque. "Es verdad que me quiso matar. Él está loco y le agarró un brote psicótico", le dijo a Primicias Ya. A su vez, aclaró que él necesita estar medicado porque "las drogas le hicieron mal". Con respecto a lo sucedido, adelantó que no hará ninguna denuncia.





La ex pareja fue echada del complejo de departamentos donde convivían. Ella se fue a vivir con su mamá y él se mudó a otro lugar. "Todos piensan que estoy loco y quieren internarme. Pero lo que viví era real, había una voz que me decía que tuviera fe", concluyó.



SI SOS VÍCTIMA DE VIOLENCIA LLAMÁ AL 144 O AL 911.

(Fuente: TN)