Del Moro a Weich: "Buscarle algo negativo habla de quién lo dice, no del programa en sí"

Julián Weich desató una polémica tras criticar a "Quién quiere ser millonario", el ciclo de Telefe que conduce Santiago del Moro. Weich puso en duda la veracidad de las historias de vida de los participantes y dio a entender que la producción las armaba por buscar rating.





Santiago del Moro se mostró reacio a contestar las acusaciones. El conductor comenzó diciendo a las cámaras de "Involucrados", América, que su única respuesta era trabajar todos los días. "El programa es un poco de luz y aire fresco en un momento muy difícil", afirmó Del Moro y agregó desmintiendo los dichos de Weich: "Me molestaría algo si fuera así (historias armadas)... pero no es así, no me lo puedo tomar en serio porque no es así".

Por último, concluyó pegándole un palito a Weich que supo conducir el ciclo en 2001: "No es que vendan o no vendan, son historias de vida como todos tienen la suya. Buscarle algo negativo habla de quien lo dice, no habla del programa en sí".





