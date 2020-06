"Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás", comenzó a expresar en su Twitter Sol Pérez tras las críticas por estar al frente de un noticiero.

Canal 26 quedó dentro de una gran polémica por las mujeres que ha puesto al mando de los noticieros del canal. En las redes sociales acusan al canal de utilizar la imagen sexy de Sol Pérez y Romina Malaspina para llamar la atención de los televidentes.

Por este motivo Sol tomó el guante y le respondió a las críticas. "Dejen de querer llamarme gato por ser mujer y tener tetas y culo. Estudie, me prepare y desde que tengo 18 años trabajo en el medio. Gracias a dios hace 3 años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Besos", finalizó el descargo de la conductora.