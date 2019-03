"Defiendo mi trabajo y ojalá la ficción nacional prevalezca"

En medio de una gran expectativa, este lunes a las 22 hs. se estrena "Argentina, tierra de amor y venganza" por la pantalla del Trece. La nueva tira de época producida por Pol-ka contará una historia de pasiones y traiciones de la mano de un elenco estelar: Benjamín Vicuña, China Suárez, Gonzalo Heredia, Albert Baró y Delfina Chaves.





La trama cuenta la historia de dos amigos (Vicuña y Baró) que escapan de la Guerra Civil española y se refugian en nuestro país. Pero no serán los únicos que buscarán asilo en Argentina, a donde también llegará Raquel (Suárez) buscando una nueva vida pero terminará siendo víctima de la trata de mujeres. En su camino, aparecerá Moretti (Heredia), que quedará fascinado con ella e intentará rescatarla.





En una entrevista exclusiva, Gonzalo Heredia habló de sus sensaciones a horas del debut, del trabajo ya realizado -vienen hace dos meses grabando- y de la competencia con Telefe, que estrena la novela turca "Mi vida eres tú" en ese horario.

-¿Cómo vivís la previa faltando poco para el debut?

Hay ansiedad para que ya salga al aire porque hace dos meses que venimos laburando. Pocas veces me pasó el estar grabando con tanto tiempo de antelación y también por la magnitud de la ficción. Hace mucho que no soy parte de una novela así, hay una apuesta gigante y hay un gran elenco con una historia bellísima para contar. Y falta aún la repercusión del público, la mirada del espectador. Es algo que me interesa porque se termina de formar la historia, el producto.

-¿Qué te genera a nivel profesional hacer una tira de época?

Hace una tira de época está bueno, a los actores nos gusta jugar. Eso por un lado, y por el otro contar una fracción o una parte de nuestra historia del año 35 porque te da mucha cintura al saber cómo se desenvolvieron esas cosas que aparecieron como por ejemplo la radiofonía o diferentes personajes, es algo que se aprende de todos esos guiños históricos. Somos reflejos de nuestra sociedad, esto de saber cómo empezó nuestra historia está bueno.





-¿Has visto algo de lo que se ha grabado?

Estamos muy contento con lo que se vio hasta ahora, el armado, el tráiler... Yo no he visto nada pero mis compañeros que han visto el primer capítulo dicen que es una locura porque pasa de todo, hay guerra, barcos y la presentación de todos los personajes. Eso genera mucha expectativa y a su vez alegría por el trabajo realizado.





-¿No sos de verte en los programas que haces?

No soy de verme mucho en los programas que hago, confío mucho en la mirada de los productores, en la mirada de Adrián Suar . Si yo hago bien mi trabajo y ellos dicen que está bien, perfecto. A veces me veo, pero por lo general no. El primer capítulo sí lo veré porque nos vamos a juntar todos, pero si estoy en casa no soy de ese de verme.





-Telefe pone una tira extranjera para competir con ustedes, ¿cuál es tu opinión?

La televisión es un negocio y creo que prevalece lo que se pone de moda en su momento como fue hace un par de año los realitys shows, ahora está esto de las novelas extranjeras. Por eso me hace sentir orgulloso ser parte de esta ficción porque es una superproducción para no envidiarle nada a nadie. Soy actor argentino y me pone orgulloso ser parte de algo así, defiendo mi trabajo y la fuente de trabajo. Ojalá la ficción nacional prevalezca y se elija. -





¡Mirá la entrevista completa con Gonzalo Heredia!

