Defendió a Woody Allen y terminó siendo criticado

"Woody Allen fue investigado por dos estados y no se presentaron cargos. Renunciar a él y a su trabajo, sin duda, tiene un propósito. Pero me parece injusto y triste. He trabajado con él en tres ocasiones y fue uno de los privilegios de mi carrera", escribió ayer Baldwin desde su cuenta de Twitter.



"¿Es posible apoyar a los sobrevivientes de la pedofilia y de los abusos y acosos sexuales y, al mismo tiempo, creer que Woody Allen es inocente? Así lo creo. La intención no es ignorar o rechazar esas quejas. Pero acusar a la gente de esos crímenes debería de tratarse con cuidado. En nombre de las víctimas, también", dijo el actor.





Dylan Farrow, hija adoptiva de Allen, de 32 años, denunció públicamente -en 1992- al realizador por abusos sexuales durante su infancia. En el último mes y mientas Allen estrenaba "La rueda de la maravilla", las actrices Rebeca Hall y Selena Gomez, al igual que el actor Thimotée Chalamet, donaron los sueldos recibidos en producciones junto al director y aseguraron que no volverán a trabajar con él como un modo de rechazo a su conducta con Dylan.



Las declaraciones de Baldwind desataron una ola de reacciones en las redes sociales y, ante esa respuesta, el actor decidió suspender sus publicaciones en su cuenta de Twitter "por un período y dado el clima actual".

"Nunca fue mi intención, en mis declaraciones públicas, 'culpar a la víctima' en los muchos casos de agresión sexual que han surgido recientemente", aclaró.

