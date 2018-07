Defederico no estará en el Bailando y Cinthia Fernández se mostró feliz

Respira, Cinthia Fernández, ante la noticia de la ausencia de Matías Defederico en el Bailando 2018.

La posible presencia del futbolista en el certamen era algo que le llevaba intranquilidad a la morocha, quien ahora siente alivio al saber que no compartirá la pista con el papá de sus hijas, Charis, Bella y Francesca.

"Estoy feliz. ¿Sabés lo que era eso? Una carnicería. Hubiera estado bueno para el programa pero no era apto para mi familia. Él me lo planteó cuando se estaba por reunir, ¿y qué querés que le diga? ¿Que lo mate?", le dijo este martes a Los Ángeles de la Mañana.

Más tarde, Cinthia anunció que llevará a Matías ante la Justicia por la cuota alimentaria: "No es justo lo que aporta y no es lo que corresponde, por eso voy a juicio. Él considera que el número es otro. Yo laburo y para mí no pido nada. Pero entendí que habla bien de mí como mujer pedir lo que corresponde porque son mis hijas, pero también de otra persona. Yo gano mucho menos que él y no puedo poner el mismo porcentaje que él. El tema en un divorcio se trata en la Justicia, no en la tele".





