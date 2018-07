Defederico habló del novio de su ex: "Lo que Cinthia haga de su vida me tiene sin cuidado"

La relación de pareja entre Matías Defederico y Cinthia Fernández ya es historia antigua. El futbolista continúa viviendo su vida de soltero, mientras que la morocha está de novia con Martín Baclini.

Durante el fin de semana, una cámara de Intrusos encontró al muchacho un teatro junto a sus pequeñas y aprovechó para consultarlo sobre su actual relación con Cinthia.

"Estoy muy bien, adaptándome a esta vida diferente, otras cosas, estas salidas que se tienen que armar con más tiempo... pero se lleva bien".

"La verdad es que estamos mejor, mucho más tranquilo después de ya casi 6 meses. Gracias a Dios podemos tener un diálogo más fluido, tal vez al principio no era tan así por lo normal en una ruptura de pareja. Ahora creo que se está acomodando todo de a poquito y estamos mucho mejor", agregó.

Luego, se refirió a su ex y su romance con Martín Baclini: "Seguramente le ayudó muchísimo a tener un poco más de paz, a tener más tiempo para ella y eso también me da más tiempo para estar con mis hijas que es lo más importante".

Más tarde, cuando le preguntaron si está de novio, Matías, negó enfáticamente aquella posibilidad: "No, para nada. Después de 7 años de relación, estoy disfrutando a los amigos, la familia. Después, lo que Cinthia haga de su vida, la verdad me tiene sin cuidado. No me metería, como creo que ella tampoco si yo el día de mañana armo una pareja", concluyó.

