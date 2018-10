Decime que siente.... Flor Peña reveló que hace tríos sexuales junto a su pareja

El escándalo de los audios entre Rodrigo Ponce de León y Eliana Mendoza queda chica al lado del despelote que Florencia Peña acaba de generar luego de una entrevista para Gente, donde la actriz confiesa que junto a su pareja, realiza tríos sexuales.

"¡Rama y yo tenemos una vida muy linda! Somos viajeros, y afuera hacemos la que queremos... ¡pero la que queremos!", arrancó Florencia.

"No solo él por un lado y yo por otro, eh. Hemos hecho cosas juntos. Lejos, todo es más libre, más intenso... ¡Esta es una pareja sin rótulos! Y no queremos tenerlos jamás. Lo nuestro es un juego sexual que empezamos de grandes. ¡Porque la vida no es siempre de la misma manera! Vamos viendo, sabemos cuándo hay energía, cuándo pinta, cuándo no...", detalló luego.

"La primera vez Fue desopilante. Fue hace cuatro años, estábamos en Ibiza, en una de esas fiestas playeras que duran años. Y notamos que la chica de la barra nos había tirado onda. Le digo a Ramiro: 'Dale, encará vos'. '¡No, vos!', me dice. 'Ay, Ramiro... ¡voy yo!'. Entonces me mandé, así muy envalentonada: 'Hola, ¿todo bien?´, le pregunté a esta señorita. 'Eeeh... ¡¿Me das un gin tonic?!'. Me bloqueé y huí. Rama me dice: "¿Y?". 'Y nada, no me animé. Probá vos'".

"Entonces va. Veo que llega al bar, se sienta, pide un trago, hablan. Y hablan. Y hablan. Vuelve. Nada. "¿Vamos los dos?", me pregunta. 'No, pará. ¡Somos dos retardados! Disimulá un toque, bailemos un rato y cuando se va terminando el cachengue, nos acercamos de una'. Y así pasaron algunas horas. "Cuando el sol de las ocho de la mañana ya nos partía la cabeza, dijimos: '¡Es el momento!'. Cuando llegamos, habían desmontado todo. ¡No quedaba nadie! Así que terminamos empedados con gin tonic de tanto ir y venir a la barra, frustrados y durmiendo como dos gomas (risas). ¡Pero con el tiempo mejoramos la estrategia, eh!", relató.

Más tarde, Florencia explicó qué siente al ver a su pareja con un tercero: "Quien no lo practica no lo entendería... Pero sí, al principio puede resultar heavy. Pero la angustia tiene que ver con la solidez de la relación. ¿Vos creés que si el vínculo con Rama no fuese tan fuerte, estos audios que salieron no hubieran hecho estragos? Esos encuentros se dan si hay vibra, energía del momento. Si se da, nos erotiza, y tenemos ganas de jugar, nos divertimos. Pero no es un objetivo ni una finalidad. Porque lo sexual no es la única arista de la vida que nos enamora...", concluyó.