Qué decía el mail que Cabré habría mandado a Josefina Silveyra ¡y descubrió Laurita!

En septiembre de 2018, Laurita Fernández le puso fin a las tibias especulaciones y confirmó en el Bailando su incipiente romance con Nicolás Cabré, actor que conoció trabajando en Sugar. Pocos meses previos al blanqueo amoroso, Cabré le ponía fin a sus dos años de noviazgo de bajísimo perfil con la cantante Josefina Silveyra.

El tiempo pasó y la pareja de Laurita y Nicolás se afianzó a paso firme. Sin embargo, el regreso de la bailarina a su departamento, en plena cuarentena por el coronavirus, encendió la alarma de crisis. A tal punto que Yanina Latorre reveló el supuesto motivo que habría llevado a Fernández a hacer las valijas y volver a su casa de soltera. Y el hecho puso en escena a Josefina Silveyra.

"El de Cabré y Jose fue de esos cortes raros, donde queda un vínculo sexual. Veinte días antes de que salga en los medios que Nico y Laurita estaban teniendo algo, que dicen las malas lenguas que lo filtró Laurita para apurar la situación, él y Jose estaban practicando la vuelta. Entonces, ella se enteró por el Bailando que Cabré y Laurita habrían intimado, se dio por cortada, la pasó mal de verdad y luego se fue del país. Él no habría sido del todo claro con ella", comenzó diciendo la panelista de LAM.

Luego Yanina fue al grano y contó que Laurita le habría encontrado un mail a Cabré, dirigido a su ex. "Se ve que la cuarentena puso reflexivo a Cabré y le escribió un mail diciéndole que estaba arrepentido. Pero no le pidió de volver, sino que le pidió perdón porque se manejó mal. Nico le dijo a Jose que la quería y que la extrañaba, pero en el buen sentido. Pero Laurita Fernández vio el mail, llamó al plomero y le dijo 'arreglame el caño que me vuelvo a casa'", agregó Latorre, desglosando en vivo el contenido del mail que el actor le habría mandado a Josefina, desatando el enojo de Laurita.