"Decí lo que quieras, igual sos...", la respuesta de Gianinna Maradona para Diego

Gianinna Maradona salió de manera picante a responder las declaraciones de su papá Diego Maradona luego de que diera una entrevista en medio del enojo de Dalma Maradona por la imposibilidad de contactarlo.

La semana pasada, Dalma denunció en sus redes sociales que el entorno del futbolista le obstaculiza la comunicación con su papá cambiándole el número de teléfono. Sin embargo, Diego defendió a Matías Morla y arremetió contra sus hijas.

“Yo hablo con todos… Con todos los que quieren hablar conmigo. Hablo con periodistas, con amigos, con jugadores, con técnicos… Con mis hijos hablo todos los días. Y con Dalma y Gianinna también. Lo que pasó el otro día fue que Gianinna me llamó y después medio que me quiso mandar a… Y, bueno, yo ya estoy grande para eso. Ella enseguida salió en lo de (Jorge) Rial armando quilombo que es lo que más les gusta. Pero –repito por enésima vez- yo ya no estoy para eso. Me quieren ver mal, quieren que vuelva a la droga, pero yo hace 15 años que no me drogo. Voy a cumplir 60 años y lo único que quiero es estar tranquilo, feliz y con trabajo”, dijo el exfutbolista en diálogo con Clarín.

El descargo de Gianinna.

Luego, se refirió a la relación que tiene con sus hijas después de los conflictos legales con Claudia Villafañe. "Acá la que se quedó con mis cosas fue Claudia y ellas (Dalma y Gianinna) se pusieron de su lado… Bueno, viejo, entonces que se banquen la que les toca, pero que no digan cosas que no son”, indicó Maradona.

Sin dejar lugar a dudas y reflejando el malestar entre padre e hijas, Gianinna compartió una fuerte reflexión de Juan Arévalo. "A ella la puedan hacer mier... mil veces, y nunca te va a hacer mier... a tí. No lastima a quien la lastimó porque no se rebaja al mismo nivel. Solo se aleja y se vuelve indiferente, pero recuerda que todo vuelve en esta vida y todo lo malo que hiciste algún día se te regresará", señaló, para luego agregar: "It's Karma Bitch (es el karma)".

Por último, con un fondo negro, Gianinna arrojó: "La incoherencia". Y sentenció: "Decí lo que quieras igual sos lo que hacés, y lo que no también".

El descargo de Gianinna.