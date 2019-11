Débora Plager le mandó un romántico mensaje a su esposo: "Por más recuerdos como estos"

Débora Plager es una de las panelistas destacadas de la pantalla de América TV: todos los días se luce con su labor en "Intratables", programa que conduce Fabián Doman, y también en "Involucrados", con Mariano Iúdica.





Hace unos meses, en una nota con la revista Paparazzi, la periodista habló de su vida personal. "La convivencia conmigo es sencilla. Soy una mina divertida para estar, interesante para compartir y conversar. Y en nuestra vida íntima nos queremos, nos deseamos, la pasamos regio", aseguró sobre la relación con su marido, Luis Rodríguez Pagano.





En relación al público, contó que le "escriben un montón por redes sociales. ¡Sí, leo los mensajes! Y me siento halagada. Me encanta agradar, despertar fantasías en los hombres. No me molesta que me digan cosas picantes y zarpadas" aseguró Débora, y confesó que su marido disfruta de esta situación: "creo que se divierte. Un goce un poco perverso, si querés, pero me parece que le gusta".





Y en las últimas horas, Plager le dedicó un romántico mensaje a su pareja en el día de su cumple: "Feliz cumpleaños amor mío @rodriguezpagano ❤️????por más recuerdos como estos!", escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto de ambos.