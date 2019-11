¿De qué lado está? Siciliani se metió en el conflicto de Suar con Araceli

No suele involucrarse en polémicas. Tiene un perfil bajo pese a haber formado una familia con uno de los hombres fuertes de la pantalla chica, Adrián Suar. Separada hace tres años, Griselda Siciliani habló con cierta timidez sobre el conflicto entre el programador del Trece y su ex, Araceli González.





Recordemos que Suar tuvo que emitir un comunicado la semana pasada donde adjuntó pruebas de los documentos que firmaron ambas partes cuando se divorció de Araceli González, quien hace pocas semanas inició demanda para poder acceder a las ganancias de la productora Pol-ka.





"Al año siguiente (2005) y luego de arduas negociaciones de las que participamos los dos -asistidos y acompañados por los respectivos letrados- celebramos de común acuerdo y ante escribano público un convenio sobre división de bienes. Dicho convenio fue posteriormente ratificado por ambas partes el 21 de diciembre de 2015, mediante un acuerdo complementario suscripto también ante escribano público y con asesoramiento profesional mediante. Entre el dinero y los bienes que ya le había entregado, acordé darle – adicionalmente - el 50% del monto que se obtuviera por la venta de mis acciones de Polka Producciones. Y aquí me detengo un momento para aclarar lo siguiente: Araceli me llama "su socio"; ella no es mi socia. Nunca fue ni tampoco es ahora accionista de Polka. Solamente es beneficiaria del 50% de las sumas que se obtengan oportunamente por la venta de esas acciones. Esas acciones son un bien propio, por ser la fecha de constitución de la sociedad anterior a mi casamiento con ella", dice parte del comunicado.





Hoy, Griselda Siciliani, la pareja con la que Adrián tuvo una hija, Margarita, habló sobre el conflicto y dejó algunas frases importantes para destacar.





"No, no, no es mi área. No hablo de eso, de muchas cosas, tengo un vínculo hermoso, familiar y de mucho amor pero de estas cosas no", expresó Griselda en charla con LAM, programa de Ángel de Brito.





Y agregó: "No sé lo que se dijo, leí el comunicado de Adrián pero después estuve de vacaciones y no vi exactamente. No opiné nunca estando con Adrián y ahora estoy separada hace más de 3 años. No es mi tema".





Sobre el final se abrió un poco más y manifestó: "Sí puedo decirte que Adrián es un hombre divino, que es un padre espectacular, que yo lo adoro, que es mi familia. Todo lo demás que le pase a él con otras personas es parte de su vida y no de la mía".