De mal en peor: Cinthia Fernández lloró al relatar un duro momento junto a sus hijas

Cinthia Fernández atraviesa durísimos momentos tras el rompimiento de su pareja con Matías Defederico.

Este martes, la morocha dialogó con Involucrados y contó que habló con sus hijas, Charis, Bella y Francesca sobre su separación del futbolista. Durante el relato, la bailarina se quebró.

"Me pasó hoy a la mañana que la más chiquita me preguntó '¿y papá por qué no vino?'. Y yo le dije 'porque mamá y papá están peleados y él no está durmiendo más acá en casa'. Ahí ella me dice que lo extraña y le contesto 'ya lo sé, mi amor. Yo también'. Y fue terrible", arrancó a contar en el ciclo de América.

"Tres años tiene. Esas cosas son difíciles y tengo que aprender yo también. Es un día a día... más que nada por las nenas no es que estoy llorando por él", agregó.

"Todo el mundo me dice 'ay, qué insoportable, llorando por el mismo tipo. ¡Soltá!'. Y no es eso. Somos cinco, no somos dos. Las otras están haciendo un proceso difícil.. ", concluyó Cinthia.

No te pierdas el video de esta nota.

