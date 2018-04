Daniela Vega se cayó en la ceremonia de los Platino, pero su poderoso discurso diluyó su blooper

La presentación de la actriz trans Daniela Vega durante la quinta edición de los premios Platino, que galardona lo mejor de la producción cinematográfica y televisiva iberoamericana, comenzó mal.





Vega, ganadora como mejor actriz por su actuación en la película chilena "Una Mujer fantástica", la última premiada como mejor película extranjera en los Oscar, pisó su vestido y cayó al suelo.





Su compañero, el actor Ernesto Alterio, reaccionó rápidamente y la ayudó a levantarse.

Pese al percance en el Teatro Gran Tlachco, en la Riviera Maya mexicana, Vega recibió una ovación de pie por parte de sus colegas por su discurso sobre la igualdad de género.





Minutos más tarde, Vega subió al escenario para recibir su premio y aprovechó su traspié para ofrecer a la audiencia para dar unas potentes palabras: "Yo me he caído muchas veces y me he levantado. Los invito a ustedes a caerse y a levantarse una y otra vez por los derechos humanos, por aquellos hombre y mujeres olvidados en el tiempo", expresó.