Daniel Osvaldo salió a bancar a Jimena Barón

En los últimos días, Jimena Barón recibió más de una fuerte crítica por el polémico afiche con el que promocionó el lanzamiento de su nueva canción, titulada Puta.

El póster que usó la cantante y actriz es similar al de los servicios de prostitución, lo que en muchos casos encubre el grave delito de la trata de personas.

En ese sentido, las redes sociales y varios programas televisivos criticaron durante a Jimena por su equívoco modo de proceder. Incluso la Asociación de Víctimas de Violación (AVIVI) acusó a la artista de promover la prostitución.

Afectada por el impacto que tuvo su accionar, Barón informó a través de un comunicado de prensa que suspende todos sus shows y pidió asistencia psicológica y psiquiátrica.

La cantante señaló que no se siente emocionalmente en condiciones de realizar los shows y se le recomendó aislamiento de los medios y las redes sociales hasta tanto recupere su fortaleza.

Atelofobia Producciones informa que lamentablemente Jimena no se siente emocionalmente en condiciones de realizar los shows. Pidió asistencia psicológica y psiquiátrica. Luego de la evaluación profesional le fue contraindicado realizar los próximos espectáculos.

Se le indica reposo, medicación sedativa y acompañamiento de sus seres queridos en su casa. También se le recomendó aislamiento de los medios y las redes sociales hasta tanto recupere su fortaleza. A Jimena le resultó imposible procesar emocionalmente el grado de violencia que recibió a través de algunas expresiones que se hicieron en las redes sociales y algunos medios de comunicación. Consideramos que se atravesó un límite que debió ser inquebrantable. El hostigamiento, la violencia y las amenazas que involucran a Jimena y a su familia generan un amedrentamiento extorsivo y aterrador.

Su ex pareja y padre de su hijo Morrison, Daniel Osvaldo, utilizó su cuenta de Instagram para salir a respaldar a su ex pareja ante el duro presente por el que atraviesa.

"Hemos pasado momentos inolvidables, asi como hemos pasado momentos de mierda, y sí, nos hicimos tanto bien y tanto mal... por dios ! si nos habremos equivocado ! Pero yo te banco a muerte ! Porque yo te conozco y sé q no mereces toda esta mierda. Esto también va a pasar y vas a salir adelante como siempre lo hiciste... ladren lo que ladren los demás... Y ustedes q tanto critican, tan perfectos son che ? No sean tan hipócritas y manejen su camion ! Y si quieren ser ejemplo, prediquen amor ! O aún no se dieron cuenta q como sociedad dejamos bastante que deasear ? Ponganse pillos y no sean tan crueles, que todo vuelve marta", escribió el cantante y delantero de Banfield.