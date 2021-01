Daniel Casalnovo tiene temor de no superar el coronavirus:

"Buenas tardes. Lamento decirles que estoy internado, fui a trabajar a la costa y agarré Covid-19 con tanta mala suerte que tengo arritmia en mi corazón y neumonía. No tengo olfato y no tengo gusto", comenzó diciendo Casalnovo.

"Estoy con respirador artificial y si me lo saco no puedo hablar. Hablo ahora para que se cuiden, para que traten de no tomarlo así nomás... No es una enfermedad normal y a mí me está haciendo pésimo. No sé si voy a volver a verlos", señaló, preocupado.

"Cuídense mucho, les mando un beso enorme. Estoy en Los Arcos bien atendido, pero dudo que safe de esto. Estoy muy mal y nunca pensé que iba a sufrir tanto", cerró el diseñador.